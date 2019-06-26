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وظيفة شاغرة لذوي الخبرة العالية في هيئة السوق المالية بالرياض 

وظيفة شاغرة لذوي الخبرة العالية في هيئة السوق المالية بالرياض 
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني ” بوابة التوظيف ” عن توافر وظيفة مستشار شاغرة لذوي الخبرة العالية، للعمل بالهيئة بالرياض، بمسمى (مُستشار – الادارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على الشهادة مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة (CPA / CA)، لديه الخبرة في معايير المحاسبة والتدقيق بما لا يقل عن 20 سنة، يتمتع بالمهارات اللازمة لنقل المعرفة والخبرات الى موظفي الادارة (on the job coaching)، عمل لمدة لا تقل عن 5 سنوات كـ فاحص/مفتش (Inspector) في كيان رقابي، التفرغ التام، اجتياز المقابلات الشخصية، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/26م، من خلال الرابط التالي: هنا


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