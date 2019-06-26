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  3. لحظة سقوط قطعة حديدة ضخمة على عامل داخل المصنع

لحظة سقوط قطعة حديدة ضخمة على عامل داخل المصنع




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13576 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــــــــم

حمله للحديد خطأ

[ عدد التعليقات: 7211 ] نشر منذ 2 ساعتين

يالطيف

[ عدد التعليقات: 76392 ] نشر منذ 2 ساعتين

طريقة تحميله للحموله خطا ,, غير سليمه بتاتاً ,,,

,, صار مفروم بين الابيام ,,

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