لحظة سقوط قطعة حديدة ضخمة على عامل داخل المصنع

الأربعاء 26
يونيو
لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــــــــم
حمله للحديد خطأ
يالطيف
طريقة تحميله للحموله خطا ,, غير سليمه بتاتاً ,,,
,, صار مفروم بين الابيام ,,
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 13576 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــــــــم
حمله للحديد خطأ
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7211 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالطيف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76392 ] نشر منذ 2 ساعتين
طريقة تحميله للحموله خطا ,, غير سليمه بتاتاً ,,,
,, صار مفروم بين الابيام ,,