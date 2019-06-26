بالفيديو.. لحظة العثور على جثة مفقود ” الحوية “
وثقت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، لحظة العثور على جثة مفقود بـ ” الحوية ” .
حيث رصد أحد المشاركين في البحث عن الجثة، لحظة العثور عليها هو وآخرون بـ ” الفيديو ” .
وكان المشتبه به قد أوضح أن جثة المفقود موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، حيث توجهت الشرطة والبحث الجنائي إلى المحافظة للبحث عنه.
يذكر أنه كان قد تم العثور على سيارة المفقود وبها آثار الدماء والسحب والعراك.
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 13573 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــول ولا قوة الا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــــــــم
الله يرحمه ويغفر له
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76370 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
,, المجرم راع يلقى عقابه الرادع ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13908 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحمه ويصبر ذويه وينصره