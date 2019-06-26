بالفيديو.. لحظة العثور على جثة مفقود ” الحوية “

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، لحظة العثور على جثة مفقود بـ ” الحوية ” .

حيث رصد أحد المشاركين في البحث عن الجثة، لحظة العثور عليها هو وآخرون بـ ” الفيديو ” .

وكان المشتبه به قد أوضح أن جثة المفقود موجودة بمحافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، حيث توجهت الشرطة والبحث الجنائي إلى المحافظة للبحث عنه.

يذكر أنه كان قد تم العثور على سيارة المفقود وبها آثار الدماء والسحب والعراك.

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