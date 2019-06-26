من بين 170 دولة مشاركة..بنك التنمية الاجتماعية ضمن أفضل 5 مشاركات عالميّة في الادخار

الرياض(صدى):

كُرّم بنك التنمية الاجتماعية من قبل المنظمة الدولية لتمويل الشباب والأطفال، كأحد أفضل خمس مشاركات ضمن أسبوع المال العالمي GMW، وذلك بمشاركة ١٧٠ دولة ، والذي أقيم في دولة جنوب أفريقيا .

وقد شارك البنك في مؤتمر “المواطنة الاقتصادية والعمالة مستقبل للجميع” ، بدعوة من منظمة CYFI، حيث أقيم في ختام المؤتمر حفل تكريم لجميع المشاركين والمؤثرين في حملة GMW ، خلال الفترة 19-20 يونيو 2019 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والذي تقيمه المنظمة الدولية لتمويل الشباب والأطفال (CYFI)Child & Youth Finance International.. .

ويأتي تكريم البنك ضمن أفضل خمس مشاركات في الأسبوع المالي Global Money Week ، وذلك ضمن جهود بنك التنمية الاجتماعية في تعزيز ونشر الثقافة المالية والتشجيع على الادخار ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع، حيث شارك البنك في أسبوع المال العالمي بتقديم حزمة من الدورات التدريبية والمحاضرات وعدد من ورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي استفاد منها قرابة الـ (4000) من الرجال والنساء وفي أبرز مدن ومناطق المملكة ، كما قام البنك بتقديم فعالية جزيرة الكنز للأطفال المعنية بغرس مفاهيم المال والتشجيع على الادخار لدى النشء، استفاد منها أكثر من (1000) طفل وطفلة ، بالإضافة إلى التواجد الفعال من خلال إقامة أركان تفاعلية تقدم أدوات التمكين المالي وتجري عدد من الأنشطة التي يستطيع من خلالها الفرد تقييم وضعه المالي وقدرته على إدارة أمواله بطريقة سليمة.

الجدير بالذكر أن البنك يحرص على خلق اثر في المجتمع فيما يتعلق بنشر الثقافة المالية لدى شرائح المجتمع ، لذا فقد قام بتأهيل فريق مختص مكون من 40 سفير وسفيرة على مستوى محافظات المملكة الإدارية بهدف تعميق مفاهيم الادخار والتخطيط المالي ، حيث تم تقديم (535) دورة لـ (33.234) مستفيد و (204) دورة لـ (12.606) مستفيدة في عام 2018 ، كما قام البنك بإطلاق حملة “#حملةطموحكاكبر” وهي حملة توعوية عن الثقافة المالية والادخار موجهة لمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي، هدفها نشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي للمستقبل وترسيخ مفهوم الوعي المالي في أوساط المجتمع والحد من النزعة الاستهلاكية والتشجيع على البدء بالادخار في سن مبكرة، وبلغ عدد المستفيدين منها قرابة 4 مليون مستفيد ، بالإضافة إلى مشاركة البنك في الفعاليات الثقافية الكبرى في المملكة مثل الجنادرية والأيام العالمية مثل يوم الادخار العالمي في 31 أكتوبر ، كما يتيح البنك وعبر موقعه الإلكتروني عدداً من أدوات التمكين المالي والتي تساعد الفرد في رحلة الادخار والتخطيط المالي السليم لموارده ومصروفاته مثل حاسبة الادخار ومقياس الوعي المالي، كما تم اعداد خمسة حقائب تدريبية مختصة بالادخار و الاستثمار و تنمية المال و التخطيط المالي وذلك من واقع دراسة حاجة الجمهور بعد ورش العمل، بالإضافة لفعالية “جزيرة الكنز” التي تستهدف الأطفال و تختص بتوعية الأطفال بأهمية الادخار من خلال برامج تفاعلية والعاب مالية تحفز المشارك على الادخار واستثمار الأموال بطريقة جذابة ومناسبة.