اعتبارا من الجمعة المقبلة.. إمارة مكة تمنع المقيمين من الدخول

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان إعلامي ، أنه سيتم منع المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، بوساطة قطار الحرمين خلال فترة الحج من الدخول بداية من 25 شوال 1440هـ الموافق 28 يونيو 2019 ، حتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس ، باستثناء ثلاث حالات .

ومن الحالات التي استثنتها الإمارة من هذا المنع : مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.