مستشار ترامب عن ” صفقة القرن ” : هناك أبعاد سياسة سنكشف عنها في الوقت المناسب

واشنطن(صدى):

أكد ” جاريد كوشنر ” مستشار الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” وجود أبعاد سياسة لـ ” فرصة القرن ” حسب وصفه ، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب ،مثنياً على الرؤية المقدمة للنهوض بالجانب الإقتصادي للضفة وغزة .

جاء ذلك تعليقاً على ما تم تقديمه خلال ورشة أعمال البحرين بشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط ، وفقاً لحديث له مع ” العربية نت ” .

وقال ” كوشنر ” : حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة”، مضيفاً: نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين .

وأوضح أن خطة الولايات المتحدة تظهر إمكانية لربط الضفة الغربية بغزة ، قائلاً : ” سنواجه كل المشكلات السياسية معاً ” ، واستطرد حديثه عن التركيز على الجانب الإقتصادي .

وشدد : نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين ، مؤكداً أن الخطة المطروحة هي “فرصة ” تاريخية للشعب الفلسطيني وليست “صفقة ” .

الجدير بالذكر أن أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط لا زالت مستمرة في أعمالها اليوم الأربعاء .