عيب فني يدفع بورش لاستدعاء 337 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم

برلين(صدى):

دفع عيب فني خطير ، شركة بورشه الألمانية للسيارات ، استدعاء نحو 337 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم ، حيث أن العيب الفني من شأنه جعل السيارات تواصل السير رغم محاولات إيقافها.

وأكد متحدث باسم الشركة الألمانية في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء ، أن عدد السيارات المعنية بهذا الإجراء داخل ألمانيا وحدها يبلغ نحو 26 ألف و500 سيارة طراز باناميرا وكايين.

وكان قد أُعْلِنَ الاثنين أنه سيتم استدعاء 100 ألف سيارة فقط في الولايات المتحدة، وتتمثل المشكلة في وجود عيب محتمل في الوصلة التي تربط بين ذراع التروس وناقل الحركة يمكن أن يؤدي إلى عدم إدخال ذراع الترس المطلوب على نحو صحيح، حسبما أوضحت بورش، مشيرة إلى أن من الممكن عند اختيار الوضع (P) لتوقيف السيارة أن يؤدي ذلك إلى سير السيارة في حال عدم شد مكبح صف السيارة.

وتعتزم بورشه مخاطبة سائقي السيارات المعنيين اعتبارا من 11 أغسطس المقبل حتى يمكن تبديل جزء بلاستيكي في الوصلة بين ذراع التروس وناقل الحركة.

وأوضحت بورش أن بإمكان قائدي هذه السيارات مواصلة استخدام سياراتهم حتى ذلك التاريخ ولكن مع الأخذ في الاعتبار استخدام مكابح صف السيارة بشكل دائم عند توقيفها.

يشار إلى أن موديلات كايين المعنية بهذا العيب هي من إنتاج الفترة بين 2002 حتى 2010 وموديلات باناميرا هي من إنتاج الفترة بين 2008 حتى 2016.