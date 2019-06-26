منها قطر.. ثلاث دول يرفض نجم ريال مدريد الإنتقال إليها

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من توالي العروض المغرية للإستفادة من خدمات نجم ريال مدريد “توني كروس ” ، إلا أنه أكد استثناء ثلاث دول من خطته المستقبلية مؤكداً انه أبداً لن يختم مشواره الرياضي فيها .

وقال “كروس” “29 ” ، في مقابلة صحفية معه انه لن يقبل عروض من “الصين او الولايات المتحدة أو قطر ” .

وقال : عمر الثالثة والثلاثين قد يكون جيداً لنهاية المشوار، وعندها ستكون لدي فرصة للاختيار .

الجدير بالذكر أن ” كروس ” قدم من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد عام 2014 ، ويستمر فيه حتى 2023 ، خاصة ً بعد تأكيده أنه أفضل فرصة أُتيحت له .