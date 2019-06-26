سفير خادم الحرمين بعمّان يستقبل وزير الاوقاف الأردني

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه اليوم، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل، وجرى خلاله بحث مختلف اوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يخص ضيوف الرحمن ، وما تقدمه المملكة من خدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

وتحدث سموه خلال اللقاء علي حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على راحه الحجاج والمعتمرين والزوار، كما اطلع سموه معالي الوزير على أهم التطورات المستمرة التي تشهدها الأماكن المقدسة في المملكة ، والتي من شأنها توفير كافة سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام لتسيير رحلتهم واتمام شعائرهم.

وتوجه معاليه بالشكر للحكومة خادم الحرمين الشريفين ولسمو السفير وأعضاء السفارة على جهودهم المبذولة في خدمة أشقائهم الأردنيين وكافة الدول التي تقدم لها السفاره الخدمات القنصلية ، وأشاد معاليه على دور المملكة العربية السعودية الريادي والهام في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن مؤكدا بأن ماتقوم به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لا يمكن أن يوصف.