” الشورى ” يتمسك بمشروع نظام نقل وتوطين التقنية

علي القحطاني(صدى):

أكد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، ‏‎على تمسكه بقراره السابق رقم 4/12 وتاريخ 1439/3/23هـ بشأن الموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية.

وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.

وعلى جانب آخر، وافق المجلس على تعديل عدد من المواد الواردة في ” مشروع نظام الشركات المهنية ” الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (3/10) وتاريخ 1440/3/25هـ.