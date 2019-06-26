أبرز المحطات المهمة في العلاقات السعودية الكورية منذ 1962

نايف السالم(صدى):

ربط المملكة وكوريا الجنوبية، التي وصلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء في زيارة رسمية، علاقات تاريخية تمتد لأكثر من نصف قرن من الزمان، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية التي تربطها علاقات تاريخية مع المملكة لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين في العام 1962 ميلادي.

وتأسست علاقات دبلوماسية بين البلدين في 1962 بدأ تأسيس، ما فتح طريق التعاون بين البلدين توج بافتتاح أول سفارة لكوريا الجنوبية في جدة عام 1973، والتي انتقلت في 1982 إلى الرياض، وفي 1974 افتتحت سفارة المملكة في العاصمة الكورية سيؤول، مما ساهم في تطور العلاقات والتعاون بين البلدين.

وفي 1980 قدم زار الكوري الجنوبي تشوي كيو هاه المملكة، وبعد ذلك بـ7 سنوات زار الأمير سلطان بن عبدالعزيز كوريا الجنوبية، ليتواصل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، وتجسدت في توقيع اتفاقيات تعاون ثقافي عام 1985، وإنشاء تحالفات اقتصادية بينهما في 1990.

واعتبرت زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 1998، تطوراً جديداً ولافتا بين البلدين وفتحت آفاق التعاون بين البلدين.

و قدم للمملكة رئيس كوريا الجنوبية رومو هيون في زيارة رسمية في 2007، أعقبتها زيارة أخرى لرئيس كوريا الجنوبية في 2012، وزيارة ثالثة للرئيس الكوري الجنوبي إلى المملكة في 2015.