بالصور.. إطلالة فنانة سورية تثير ضجة واسعة بسبب سروالها الممزق

دمشق(صدى):

أثارت صور الفنانة السورية ” سوسن ميخائيل ” جدل واسع على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام ” وسط انتقادات لاذعة لإطلالتها الغريبة .

وظهرت الفنانة السورية بإطلالة شبابية بسيطة إلا أن سروالها الممزق بشكل لافت أثار حفيظة الكثيرين .

وقال احد النشطاء ” لبس لعمر احفادك مو لعمرك أبداً ” ، وقال آخر ” ياحرام ماعندك ثياب اذا بدي اتبرع من عندي بيمشي الحال ” ، و” ليش عم تصغر بحالها هي ” ، وغيرها من الإنتقادات .

ومن ناحية أخرى ركز آخرون على أدوار الفنانة الأخيرة التي لاقت إستحسان جيد ، مشيرين إلى حريتها في اختيار ما ترتديه .