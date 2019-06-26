تعرف على مصفاة ” إس أويل ” التي دشن ولي العهد توسعاتها في كوريا

حمود العنزي(صدى):

شهدت زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء افتتاح توسعة مصفاة ” إس – أويل ” بقيمة 6 مليار دولار في واحدة من أهم استثمارات أرامكو خلال المرحلة المقبلة .

وتعتبر شركة ” إس -أويل ” أهم زراع استثماري لأرامكو في آسيا إذ تم شراء 35% من أسهمها عام 1991 م بعد مرور 15 عام على تأسيسها في سيول عاصمة كوريا .

وارتفعت حصة أرامكو إلى 65 % من ” إس – أويل ” عام 2014 ، ليتم شراءها بعد ذلك بالكامل لحساب أرامكو السعودية العملاقة .

أما أسهم المصفاه فيتم تداولها في بورصة كوريا الجنوبية تحت مؤشر داو جونز ، كثالث أكبر مصافي النفط في كوريا الجنوبية بطاقة إنتاجية 670 ألف برميل يومياً ، والتي تستمد نفطها بالكامل من أرامكو .

وتنتج المصفاه جميع المنتجات البترولية ، يتم توزيعها بكوريا الجنوبية و30 دولة أخرى حول العالم منها : الولايات المتحدة ، والصين ، واليابان ، والهند وغيرهم .

الجدير بالذكر أن إطلاق اسم وزير البترول السابق ” على النعيمي ” على أهم شارع بجانب مصفاة ” إس أويل ” لجهوده في تنظيم أعمال المصفاه مع ” أرامكو ” .