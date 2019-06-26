عملية نوعية لمريضة تبلغ من العمر 65 عام بمستشفى القريات العام

محمد السعران(صدى):

تمكن – ولله الحمد – فريق جراحين العمود الفقري بمستشفى القريات العام من إنقاذ حياة مرضية تبلغ من العمر ٦٥ عام تشكو من ألم مزمن في الرقبة يمتد للأطراف العلوية مع تنمل وخطوات في الايدي والأرجل مع صعوبة بالمشي .

وبفضل الله قام الفريق الطبي بإجراء العملية ورفع معاناة المريضة حيث تم توسيع القناة العصبية العنقية وتثبيت الفقرات بالمسامير ،وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتحسنت أعراض المريضة بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن قسم جراحة العمود الفقري بالمستشفى يتوفر فيه تجهيزات حديثة وتقنيات عالية وكفاءات مؤهلة مما مكنه من إجراء عمليات نوعية ومعقدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي