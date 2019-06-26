السبب وراء تصنيف فندق شهير بالطائف من 5 نجوم إلى نجمتين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قررت هيئة السياحة والتراث إنزال درجة تصنيف أحد الفنادق الشهيرة في الهدا بالطائف من خمس نجوم إلى نجمتين؛ نظرًا لسوء الخدمة وعدم نجاح الفندق في المحافظة على مستوى الـ5 نجوم.

ومن جهته، أوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على فرع الطائف محمد العمري، أن العمل مستمر لكل المنشآت بشكل عام؛ مشيرا إلى أنه تم منح هذا المستثمر أكثر من فرصة للتحسين، وآخرها في 30 شعبان 1440، ولم يتجاوب حتى يوم 22 شوال 1440هـ؛ مما حدا باللجنة -برئاسة مدير عام الفرع المكلف محمد البقمي- إلى الوقوف ميدانيًّا على الموقع وتنفيذ التوجيه.

وأشار إلى استمرار اللجنة بالمرور على بقية الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بالطائف، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار هيئة السياحة والتراث على إعادة تصنيف الفنادق في الطائف حسب الدرجات المستحقة.