الذهب ينخفض مع كبح آمال خفض وشيك لأسعار الفائدة

وكالات(صدى):

نزلت أسعار الذهب ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مبتعدة عن ذروة ستة أعوام التي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب تسجيل أول انخفاض في سبع جلسات.

وبلغت أسعار الذهب أعلي مستوياتها منذ 14 مايو أيار 2013 عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1410.60 دولار للأوقية.