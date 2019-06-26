أبرزها علاج الربو وتفتيت الحصى.. فوائد صحية وجمالية مذهلة للحلبة
على الرغم من الفوائد الهامة لمشروب الحلبة في علاج الصداع وتقوية الأعصاب إلا أنه بات مشروب غائب عن الكثيرين في ظل التهاتف على مشروبات الكافيين بأنواعها المختلفة .
وينصح خبراء التغذية بالمواظبة على شرب الحلبة لفوائدها الجمة والتي عددها سابقاً العالم العربي ابن سينا ، حيث تعمل على خفض مستوى السكر بالدم والتخلص من الصداع ، وعلاج تورم العينين ، والتخلص من بحة الصوت .
كما أنها مشروب مفيد للغاية للأمهات المرضعات إذ تساعد على إدار الحليب حيث تنشط الغدد المسؤولة عن إفرازه .
وللحلبة فوائد جمالية أيضاً ، حيث تقلل من التجاعيد وتساقط الشعر كما تعمل على علاج بثور البشرة ، وتفيد المرأة حال آلام الدورة الشهرية .
ويمتاز المشروب الذهبي بالقدرة على علاج الربو وتفتيت حصى الكلى وإدرار البول وطرد البلغم ، فهي كنز صحي ينبغي عدم إهماله .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76364 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,,
,, معلومات طيبه قيمه ,,