أبرزها علاج الربو وتفتيت الحصى.. فوائد صحية وجمالية مذهلة للحلبة

أميرة خالد(صدى):

على الرغم من الفوائد الهامة لمشروب الحلبة في علاج الصداع وتقوية الأعصاب إلا أنه بات مشروب غائب عن الكثيرين في ظل التهاتف على مشروبات الكافيين بأنواعها المختلفة .

وينصح خبراء التغذية بالمواظبة على شرب الحلبة لفوائدها الجمة والتي عددها سابقاً العالم العربي ابن سينا ، حيث تعمل على خفض مستوى السكر بالدم والتخلص من الصداع ، وعلاج تورم العينين ، والتخلص من بحة الصوت .

كما أنها مشروب مفيد للغاية للأمهات المرضعات إذ تساعد على إدار الحليب حيث تنشط الغدد المسؤولة عن إفرازه .

وللحلبة فوائد جمالية أيضاً ، حيث تقلل من التجاعيد وتساقط الشعر كما تعمل على علاج بثور البشرة ، وتفيد المرأة حال آلام الدورة الشهرية .

ويمتاز المشروب الذهبي بالقدرة على علاج الربو وتفتيت حصى الكلى وإدرار البول وطرد البلغم ، فهي كنز صحي ينبغي عدم إهماله .