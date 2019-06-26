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  3. بعد خروجه لصلاة الظهر.. اختفاء ستيني بأضم وذووه يناشدون بالبحث عنه

بعد خروجه لصلاة الظهر.. اختفاء ستيني بأضم وذووه يناشدون بالبحث عنه

بعد خروجه لصلاة الظهر.. اختفاء ستيني بأضم وذووه يناشدون بالبحث عنه
حامد العمري(صدى):

ناشد ذوو مواطن ستيني بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، المواطنين مساعدتهم في البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة يوم السبت الماضي .

وفي التفاصيل أكد محسن لـ ” صدى ” ابن المفقود أن والده ” عبدالله أحمد الحسني ” البالغ من العمر ٦٢عاما ، قد خرج لصلاة الظهر يوم السبت الماضي ” بقرية الجويني ” وبعد عودت الابن إلى منزله وعند حوالي الساعة الثالثة عصرا ، تلقى اتصالا من والدته تفيد بعدم عودت والده إلى المنزل .

وأضاف أن بعد البحث والأخذ بأثر أقدامه انقطع أثره على مسافة تقارب ال٦٥ كيلا “بمثلث الحبقة” إلا أننا بعد هذا الأثر لم نستطع العثور عليه، ولا تحديد وجهته ، ولا نعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؛ إذ لم يترك أثراً أو وصية ، وقد كان يرتدي ثوبا أبيض ” وطاقية ” فقط .

كما بين ابنه محسن ل ” صدى ” أن والده خرج من المنزل ولم يحمل معه هاتف نقال ولا أوراق ثبوتية ، ولم يكن يعاني من أمراض نفسية أو صحية كالضغط والسكر ، بل يتمتع بكامل قواه العقلية والجسمانية ، بالإضافة إلى أن لديه أسرة تتكون من زوجتين و ١٧ من الأبناء والبنات .

واختتم حديثه بتوجيه نداء استغاثة لكافة المواطنين لمساعدتهم في البحث عن والده ؛ حيث إن والدته المسنّة تعيش حالة نفسية سيئة منذ فقدانه، وطالب كل من يعثر عليه أو يشاهده بأن يتواصل مع الجهات الأمنية، أو معه شخصياً عن طريق جواله رقم: “0567219695”.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76365 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرده لاسرته سليماً معافى .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم رده إلى أهله ردا جميلا

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