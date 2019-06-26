بعد خروجه لصلاة الظهر.. اختفاء ستيني بأضم وذووه يناشدون بالبحث عنه

حامد العمري(صدى):

ناشد ذوو مواطن ستيني بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، المواطنين مساعدتهم في البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة يوم السبت الماضي .

وفي التفاصيل أكد محسن لـ ” صدى ” ابن المفقود أن والده ” عبدالله أحمد الحسني ” البالغ من العمر ٦٢عاما ، قد خرج لصلاة الظهر يوم السبت الماضي ” بقرية الجويني ” وبعد عودت الابن إلى منزله وعند حوالي الساعة الثالثة عصرا ، تلقى اتصالا من والدته تفيد بعدم عودت والده إلى المنزل .

وأضاف أن بعد البحث والأخذ بأثر أقدامه انقطع أثره على مسافة تقارب ال٦٥ كيلا “بمثلث الحبقة” إلا أننا بعد هذا الأثر لم نستطع العثور عليه، ولا تحديد وجهته ، ولا نعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؛ إذ لم يترك أثراً أو وصية ، وقد كان يرتدي ثوبا أبيض ” وطاقية ” فقط .

كما بين ابنه محسن ل ” صدى ” أن والده خرج من المنزل ولم يحمل معه هاتف نقال ولا أوراق ثبوتية ، ولم يكن يعاني من أمراض نفسية أو صحية كالضغط والسكر ، بل يتمتع بكامل قواه العقلية والجسمانية ، بالإضافة إلى أن لديه أسرة تتكون من زوجتين و ١٧ من الأبناء والبنات .

واختتم حديثه بتوجيه نداء استغاثة لكافة المواطنين لمساعدتهم في البحث عن والده ؛ حيث إن والدته المسنّة تعيش حالة نفسية سيئة منذ فقدانه، وطالب كل من يعثر عليه أو يشاهده بأن يتواصل مع الجهات الأمنية، أو معه شخصياً عن طريق جواله رقم: “0567219695”.