بعد خروجه لصلاة الظهر.. اختفاء ستيني بأضم وذووه يناشدون بالبحث عنه
ناشد ذوو مواطن ستيني بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة ، المواطنين مساعدتهم في البحث عنه بعد أن اختفى في ظروف غامضة يوم السبت الماضي .
وفي التفاصيل أكد محسن لـ ” صدى ” ابن المفقود أن والده ” عبدالله أحمد الحسني ” البالغ من العمر ٦٢عاما ، قد خرج لصلاة الظهر يوم السبت الماضي ” بقرية الجويني ” وبعد عودت الابن إلى منزله وعند حوالي الساعة الثالثة عصرا ، تلقى اتصالا من والدته تفيد بعدم عودت والده إلى المنزل .
وأضاف أن بعد البحث والأخذ بأثر أقدامه انقطع أثره على مسافة تقارب ال٦٥ كيلا “بمثلث الحبقة” إلا أننا بعد هذا الأثر لم نستطع العثور عليه، ولا تحديد وجهته ، ولا نعلم هل هو على قيد الحياة أم لا؛ إذ لم يترك أثراً أو وصية ، وقد كان يرتدي ثوبا أبيض ” وطاقية ” فقط .
كما بين ابنه محسن ل ” صدى ” أن والده خرج من المنزل ولم يحمل معه هاتف نقال ولا أوراق ثبوتية ، ولم يكن يعاني من أمراض نفسية أو صحية كالضغط والسكر ، بل يتمتع بكامل قواه العقلية والجسمانية ، بالإضافة إلى أن لديه أسرة تتكون من زوجتين و ١٧ من الأبناء والبنات .
واختتم حديثه بتوجيه نداء استغاثة لكافة المواطنين لمساعدتهم في البحث عن والده ؛ حيث إن والدته المسنّة تعيش حالة نفسية سيئة منذ فقدانه، وطالب كل من يعثر عليه أو يشاهده بأن يتواصل مع الجهات الأمنية، أو معه شخصياً عن طريق جواله رقم: “0567219695”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76365 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرده لاسرته سليماً معافى .. آمين ,,
الصقر الجارح[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرده لهم يارب
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم رده إلى أهله ردا جميلا
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم الطف بحاله