شبكات الجيل الخامس تتسبب في مخاطر صحية

وكالات(صدى):

انتشرت تحذيرت واسعة من تداعيات ومخاطر صحية من شبكات الاتصالات من الجيل الخامس، وذلك على الرغم من الانتشار الواسع لهذه الشركة.

حيث قام أكثر من ٢٠٠ عالم من ٣٥ دولة في سبتمبر ٢٠١٧ بتوجيه رسالة إلى منظمات دولية، بعدم استخدام هذه التقنية الجديدة، حتى يتم التحقق من المخاطر المحتملة على الإنسان والصحة والبيئة.

وعن مخاطر هذه الشبكة، فقد كشفوا أن خطر هذه الشبكات يتعلق بقصر موجاتها؛ الأمر الذي يستلزم وضع الكثير من محطات التقوية في أمكان متقاربة لا تزيد عن 250 مترآ.

ويزيد هذا الأمر من تعرض الإنسان للإشعاع الكهرومغناطيسي، وهو أمر ينطوي على خطر محتمل.

وفي ذات السياق، أدرجت منظمة الصحة العالمية أن موجات الراديو الصادر عن أبراج شبكات الاتصالات، في قائمة المواد المسرطنة المحتملة والمعروفة بـ ” بي 2 ” ، لكن كثيرين يقللون من خطر هذه القائمة.

ويعود ذلك لعدم وجود أدلة كافية على الإصابة بالسرطان؛ نتيجة التعرض لمواد هذه القائمة، التي كانت القهوة إحداها.