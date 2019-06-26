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هيفاء وهبى تثير التساؤلات لتفاعلها مع بطولة الأمم الأفريقية

هيفاء وهبى تثير التساؤلات لتفاعلها مع بطولة الأمم الأفريقية
بيروت(صدى):

أعربت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، عن سعادتها لفوز ثلاثة من المنتخبات العربية ” مصر، المغرب، الجزائر ” ، وذلك في ظل متابعاتها لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

حيث علقت ” هيفاء ” في تغريدة لها على ” تويتر ” على فوز مصر على زيمبابوي، قائلة: ” مبروك مصر الحبيبة بفوز المنتخب المصري في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 ” .

كما هنأت المغرب بفوزها على ناميبيا في تغريدة أخرى قائلة: ”
ومبروك الأسود الاطلسي وكل شعب المغرب العظيم الفوز الحاسم، تعبتوا أعصابنا بس الحمدالله ويارب بالتوفيق في المباريات القادمة لكل المنتخبات العربية وعقبال تونس انشاء الله تشرفنا كعادتها ” .

كما كتبت تغريدة أخرى لتهنئ الجزائر على فوزها قائلة: ” مبروك لشعب الجزائر العظيم الفوز الهام ويارب بالتوفيق في كل المباريات القادمة ” .

وأثارت هيفاء وهبى التساؤلات بهذه التغريدات، فلم يسبق لها أن تفاعلت فيه بهذه الطريقة في مسابقات رياضية سابقة.


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