6 عوامل نفسية تدفع المرأة لإخفاء عمرها الحقيقي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى المرأة دائماً للإحتفاظ بمرحلة الشباب لدرجة تمنعها عن الكشف عن عمرها الحقيقي وحظر أي سؤال يمس هذا الشأن .

وكشف خبراء علم النفس أن هناك عوامل نفسية وراء هذا التكتم الشديد على عمر المرأة وهي كالتالي :

1- الخوف من نظرة المجتمع خاصة ً إذا كانت لم تتزوج بعد أو لم تنجب .

2- ضعف الثقة بالنفس .

3- الهروب من التقدم في العمر خاصة ً إذا ظهرت بعض التجاعيد .

4- الخوف من التعليقات السلبية التي قد تسبب الإكتئاب .

5- الإعتقاد بأن جمال المرأة مرتبط بمرحلة العشرينات .

6- التغييرات الشكلية التي تطرأ بعد عمر الأربعين تدفعها للتشبث بمرحلة الشباب .