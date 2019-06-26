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6 عوامل نفسية تدفع المرأة لإخفاء عمرها الحقيقي

6 عوامل نفسية تدفع المرأة لإخفاء عمرها الحقيقي
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى المرأة دائماً للإحتفاظ بمرحلة الشباب لدرجة تمنعها عن الكشف عن عمرها الحقيقي وحظر أي سؤال يمس هذا الشأن .

وكشف خبراء علم النفس أن هناك عوامل نفسية وراء هذا التكتم الشديد على عمر المرأة وهي كالتالي :

1- الخوف من نظرة المجتمع خاصة ً إذا كانت لم تتزوج بعد أو لم تنجب .
2- ضعف الثقة بالنفس .
3- الهروب من التقدم في العمر خاصة ً إذا ظهرت بعض التجاعيد .
4- الخوف من التعليقات السلبية التي قد تسبب الإكتئاب .
5- الإعتقاد بأن جمال المرأة مرتبط بمرحلة العشرينات .
6- التغييرات الشكلية التي تطرأ بعد عمر الأربعين تدفعها للتشبث بمرحلة الشباب .


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