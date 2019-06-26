خطوات بسيطة لمنع الشركات من استغلال بياناتك 

واشنطن(صدى):

حث خبير اتصالات مستخدمي الإنترنت على إتباع عدة نصائح لعدم بيع معلوماتهم الشخصية لأي شركة ومنها: أولا.. تجنب استطلاعات الرأي: من أجل المشاركة في أي استطلاع على الإنترنت، يتوجب عليك إدخال بعض معلوماتك الشخصية، مثل اسمك وعمرك والمدينة التي تقيم فيها، وبالتالي فهذه البيانات تصبح بمثابة ” الطعم ” لشركات البيانات والتسويق، لذلك ينصح بعدم الاستجابة أبدا لاستطلاعات الرأي التي تطلب منك معلومات شخصية.

ثانيا.. إلغاء الاشتراك من ” شركات البيانات ” : تمنح أكبر شركات البيانات والتسويق المستخدمين (مثل Acxiom وExperian وOracle) إمكانية إلغاء اشتراكاتهم من قائمة المسجلين عندها.

ثالثا.. عدم مشاركة البيانات المالية: باستثناء البنوك والمواقع التجارية الموثوق بها، يشدد خبراء الأمن المعلوماتي على ضرورة عدم مشاركة البيانات المالية مع أي موقع حفاظا على سريتها وتجنبا لاستغلالها في المستقبل، كما يوصي الخبراء بالاعتماد على ” المحفظات الرقمية ” مثل Apple Pay وPayPal.

رابعا.. حماية بيانات الطلاب: يكون الطلاب أكثر عرضة لعرض ومشاركة بياناتهم على الإنترنت بسبب عدم إدراكم مخاطر العملية، لذا ينصح بتوعية هذه الفئة من المجتمع، التي تستخدم الإنترنت بكثافة، وبتلقينهم قواعد استخدام الإنترنت.