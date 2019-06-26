” هنية محمد بطيش ” .. موهبة جديدة طورت من نفسها بالاستكشات ودروس على اليويتوب

حسين العلي(صدى):

تحصد المملكة يوما بعد يوم موهبة جديدة ، ” هنية محمد بطيش ” من مواليد المملكة العربية السعودية – جده سنة ١٩٨٨ هـ ،بدأت الرسم منذ الصغر وبدأت تتطور من نفسها بالاستكشات ودروس على اليويتوب.

حصلت على الشهاده الثانوية ( ادبي ) من المدرسة الثانوية الثانيه عشر بجده للبنات سنه التخرج ١٤٢٩ هـ ، ودبلوم اداره فندقه تخصص استقبال مدتها سنتين مع تدريب ثلاث شهور في مجمع الدكتور محمد خليل فقيه سنه التخرج ١٤٣٤ هـ

حيث شاركت فالعديد من الايڤنتات ومن ضمنها مشاركتها مع مسك الخيرية في فعالية جدة التاريخية ، ومعرض ملتقى شركاء النجاح الدولي الاول في منارة العرب للثقافة والفنون بالأردن – عمان سنه ١٤٤٠ هـ ، ومعرض رؤى العربية بمصر و حالياً صيف جده ٤٠ والمقامه في كورنيش جده الحمراء.