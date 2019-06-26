” سيلفا ” : سأرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

أعلن ديفيد سيلفا، أنه سيرحل عن ” مانشستر سيتي ” بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

وعن ذلك، قال ” سيلفا ” في تصريحات له بهيئة الإذاعة البريطانية: ” لا هذا آخر موسم لي بمانشستر سيتي، 10 أعوام كافية لي، إنه الوقت المثالي لي ” .

وأضاف: ” سيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين لكنني قررت التوقيع لموسم واحد؛ لذا سأنتهي عند عشر سنوات، هذا يكمل العقد وهذا رقم جيد.. لا أتخيل أن ألعب لفريق آخر ضد سيتي؛ لذا عشر سنوات كافية ” .

يُذكر أن ” سيلفا ” الذي انضم إلى سيتي قادمًا من فالنسيا في 2010، كان قد نال ألقاب في الدوري الممتاز، بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين، وكأس الأندية الإنجليزية للمحترفين 4 مرات.