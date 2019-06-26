” أرامكو ” تبرم 12 اتفاقية مع كبرى الشركات الكورية بالتزامن مع زيارة ولي العهد

عادل الحربي(صدى):

نجحت شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية ، في إبرام 12 اتفاقية مع كبرى الشركات الكورية لتأمين إمدادات أرامكو لآسيا وتوسيع أعمالها .

وتشمل تلك الإتفاقيات مجالات حيوية كتخزين النفط والكيميائيات والتكرير والتطوير التقني لإيتخدام وسائل نقل المواد النفطية وغيرها .

وتم توقيع اتفاقية مع شركات : هيونداي للصناعات الثقيلة ، و هيونداي أويل بنك ، ومجموعة هيونداي موتور ، و كوريا ناشونال أويل كوربوريشن ، هايوسونق . جي إس هولدنقز ، ودايليم إندستريال .

من جانبه أكد رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر أن هذه الإتفاقيات ستسهم في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الإقتصادية تعزز إستراتيجية أرامكو للنمو والتوسع وتوفير خيارت طويلة الأمد للتسويق والإزدهار الإقتصادي .