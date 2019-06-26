التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية تصل لـ47.4 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

وصلت التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية خلال الـ٢٣ أسبوعًا الأخيرة إلى 47.4 مليار ريال، حيث يقتنص الأجانب الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية ” فوتسي ” و”ستاندرد آند بورز ” و” مورجان ستانلي “.

وصعدت حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية منذ بداية 2019 حتى الأسبوع المنتهي في 20 يونيو الجاري إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 7.01% بقيمة 147.5 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية 2.12 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ23 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ113.2 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 65.8 مليار ريال؛ فيما ارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 60.9 مليار ريال في آخر 23 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر 2018.

وفي السياق نفسه، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 70.3% بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 14.3%، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.