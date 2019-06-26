” البيئة ” تشارك بفعالية لإدراج التمور السعودية ضمن الفاكهة فائقة القيمة الغذائية

محمد السعران(صدى):

تنظّم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الخميس بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما، معرضاً للتمور تسعى من خلاله الوزارة إلى إدراجها فاكهةّ ذات قيمة غذائية فائقة.

وأوضحت الوزارة أنّ إدراج التمور ضمن الفواكه ذات القيمة الغذائية الفائقة “super fruits” يأتي لتركيبتها الغذائية الخاصّة واحتوائها على الفيتامينات المهمة، والألياف، والمغذيّات، كما أن تناولها يسهم في استيفاء المتطلبات اليومية للنمو الأمثل، إضافةً إلى خصائصها النشطة بيولوجيًا.

وتأتي مشاركة الوزارة لإدراج التمور السعودية ضمن الفاكهة فائقة القيمة الغذائية، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وعدد من المتحدثين من السعودية وألمانيا والمغرب وغيرها، وبحضور المنظمات الدولية الزراعية المعنية بالتمور.