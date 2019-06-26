طرق طبيعية فعالة لترطيب الشفاه وحمايتها من التشققات 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نصح خبراء التجميل الفتيات والسيدات بتغليف الشفاه بمرطب غني وكثيف قبل النوم لتصبح ناعمة، مشددين على ضرورة استعمال مستحضرات مرطّبة تكون مزوّدة بعامل وقاية من الشمس وغنية بالفيتامين A.

وحث الخبراء على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B2 مثل الفاكهة والخضروات الورقية، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم؛ فهي توفر الفيتامينات التي نحتاجها للعناية ببشرة الجسد بشكل عام، والشفاه بشكل خاص.

ودعا الخبراء إلى وضع القليل من المرطب على الشفاه ثم إزالة الفائض، على أن يتم غسل الشفاه للتخلص من أي أثر للدهون قبل استعمال أحمر الشفاه، مطالبين الفتيات بالاحتفاظ ببلسم ترطيب الشفاه في حقيبة اليد حتى تتمكن من الاستعانة به عندما تدعو الحاجة.