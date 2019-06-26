قائمة مأدبة الغداء المقامة لسمو ولي العهد في كوريا الجنوبية 

عادل الحربي(صدى):

أقام رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جيه إين في العاصمة الكورية سيول، مأدبة غداء على شرف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وشملت المأدبة أطباقًا متنوعة من الأطباق الكورية المشهورة، وأيضًا برامج للعرض، وقد كُتبت قائمة الغداء والعرض باللغتين العربية والكورية.

وتحتوي لائحة مأدبة الغداء على تشكيلة من الأطباق والأطعمة المتنوعة، حيث اشتمل الطبق الرئيسي على سلطة لحم السلطعون (من يونغ دوك، بحر الشرق) ولفائف القمح، وحساء مصنوع من خمسة أنواع من الحبوب، وأيضًا اشتمل الطبق الرئيسي على أذن البحر المبخر (من الجزيرة تشونغ سان) مع فطر الصنوبر البري، بالإضافة إلى لحم ضلوع البقر المشوي برائحة الصلصة مع خضروات مشوية، وكذلك تتضمن وجبة الغداء بيمباب (خليط الخضروات الجبلية مع الأرز، مع حساء القصر الملكي المصنوع من مكونات صالحة للصحة)، كما تضمنت المأدبة آيس كريم التمر والفواكه الطازجة مع البقلاوة، بالإضافة إلى أوميجا (شاي تقليدي كوري) مع وان سو بيونغ (كرة الأرز الدبق) ذي 3 ألوان.

وتضمنت الأطباق الجانبية للمأدبة على جاب- تشيه القصر الملكي (الخليط من الخضروات المتعددة مع المعكرونة المكونة بنشاء البطاطس) ودودوك (جذور العشب) مع صلصة الأترج، وخيار متبل، وكميتشي أبيض.