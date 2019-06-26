محكمة الاستئناف الكويتية ترفض دعوى أنغام ضد طليقها

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مواقع فنية كويتية أن محكمة الاستئناف بالكويت رفضت دعوى الفنانة المصرية أنغام، ضد طليقها الملحن الكويتي فهد الشلبي.

ورفعت ” أنغام ” هذه الدعوى في يناير الماضي؛ لمطالبة طليقها بزيادة نفقة ابنهما.

وكانت العلاقة بين ” أنغام ” وأسرة والد ابنها قد شهدت توترآ شديدآ، حيث سبق وأن وقعت على على تعهد للسماح لأسرة ابنها بزيارته ورؤيته.

وجاء ذلك قبيل إحدى الحفلات التي قامت بإحيائها في الكويت.

يذكر أن هذه ليست الدعوة الأولى التي رفعتها أنغام على طليقها، حيث رفعت دعوتين سابقين طالبت فيهم والد ابنها برفع” النفقة ” مرتين .