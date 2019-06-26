ماسكات طبيعية لمواجهة اسمرار شمس الصيف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يزيد إفراز الجلد من الصبغة التي تؤدي إلي اسمرار الجلد مع ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن السيطرة عليها من خلال بعض الماسكات الطبيعية مثل عصير الليمون؛ من خلال وضعه على الوجه واليدين باستخدام قطعة قطن.

واتركيه مدة 20-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد، ولا ينبغي التعرض للشمس بعد هذا الماسك وانتظري من 8-5 ساعات؛ فيما هناك ماسك الحليب والليمون، والذي يعمل على تفتيح لون البشرة، كما يكسبها النضارة والنعومة.

ويحدث ذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة من الحليب البودرة وملعقة من العسل والليمون، ومزج هذا الخليط جيدا، ثم توزيعه على البشرة لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر؛ بينما يفضل عمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

أما ماسك الكركم ودقيق الحمص: امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من دقيق الحمص، ثم أضيفي اللبن إلى الخليط السابق مع ملعقتين صغيرتين من بودرة خشب الصندل، وبعدها ضعي المزيج على وجهك ودلكيه برفق، واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي وجهك قبل أن يجف بالماء الفاتر.