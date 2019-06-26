غضب عارم في الأردن بعد انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب
على خلفية انتشار ظاهرة أكل لحوم الكلاب من قبل العمالة الآسيوية في الأردن، وانتشار مقاطع فيديو بهذا الشأن، انفجر الأردنيون غضبا عبر مواقع التواصل.
وأبدى الأردنيون قلقهم من استقدام أفكار وعادات غريبة إلى بلدهم، متسائلين عن سبب وجود أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية فيما يعاني الشبان الأردنيون من البطالة.
وطالبوا بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال، وتم تقديم شكاوى عدة للجهات المختصة لوقف هذه الممارسات.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7202 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعين
ابونايف[ عدد التعليقات: 1388 ] نشر منذ 5 ساعات
وانا اقول من وين طالعه النذاله ههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76365 ] نشر منذ 3 ساعات
معاهم حق يعارضون هذه الفعلة المحرمة الشنيعه ,,