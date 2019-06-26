بعد حذفه من جوجل.. ” آبل ” تبيع تطبيق مفتي الإرهاب ” القرضاوي “

نايف السالم(صدى):

وسط تحذيرات من بيع متجر تطبيقات أبل ” آب ستور ” ، تطبيقا يضم فتاوى تحرض على الكراهية والتطرف لمفتي الإرهاب يوسف القرضاوي، دعى سياسيون فرنسيون إلى حظر التطبيق واسمه “ يورو فتوى ” .

وجاء ذلك بعدما وردت تأكيدات رسمية بإطلاق التطبيق من منظمة إخوانية يقودها مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا.

وقالت النائبة الفرنسية ناتالي جوليه، إن ” يورو فتوى ” يزعم أن الإسلام يحرّم على المسلمين أن يكونوا رجال شرطة أو رجال الدرك في دولة فاسدة.

وأضافت: ” لا فائدة من حظر المتطرفين من أراضينا إذا سمحنا لهم بالدخول عبر نوافذ هواتفنا الذكية ” مشيرة إلى أن الحرب على الإرهاب غير متكافئة، وتطبيق ” يورو فتوى ” لا ينشر إلا الكراهية، ويعزز رفض الاندماج في مجتمعاتنا الديمقراطية.

يذكر أن المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، الذي أسسه الإرهابي القرضاوي، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية، هو الذي أطلق التطبيق في أبريل الماضي.

ويطلب التطبيق من المسلمين الذين يسألون عما إذا كانوا قد يواصلون عملهم كمستشارين ماليين أو في البنوك الغربية أن يبحثوا عن وظائف جديدة بسبب تحريم البنوك التي تقرض مقابل فوائد.

وحذفت جوجل هذا التطبيق من على منصة ” جوجل بلاي ” على الإنترنت، الشهر الماضي.

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