بالصور..ولي العهد يصل كوريا الجنوبية

نايف السالم(صدى):

وثقت جموعة من الصور جانبًا من وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- إلى كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء.

وظهر رئيس الوزراء الكوري جنوبي في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد.

ومن المقرر أن يبحث ولي العهد ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

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