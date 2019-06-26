طالبة بالثانوية العامة تحاول الانتحار بسم فئران خوفًا من الاختبار!
أصبحت اختبارات الثانوية العامة تشكل رعبًا كبيرًا في نفوس الطلاب، لاسيما في مصر، حيث تعددت حوادث محاولات الانتحار بسبب الخوف من الاختبارات والنتائج.
وفي هذا السياق، أقدمت طالبة مصرية بالصف الثالث الثانوي على تناول سم الفئران، في محاولة لإنهاء حياتها قبيل اختبار مادة الكيمياء.
وتلقت الشرطة بلاغًا يفيد بتسمم طالبة ١٨ سنة، وبسؤال والدتها أكدت تناول نجلتها سم فئران لسوء حالتها النفسية بسبب خوفها من امتحان مادة الكيمياء المقرر إجراؤه غدا، ونفت الشبهة الجنائية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7181 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان