طالبة بالثانوية العامة تحاول الانتحار بسم فئران خوفًا من الاختبار!

القاهرة(صدى):

أصبحت اختبارات الثانوية العامة تشكل رعبًا كبيرًا في نفوس الطلاب، لاسيما في مصر، حيث تعددت حوادث محاولات الانتحار بسبب الخوف من الاختبارات والنتائج.

وفي هذا السياق، أقدمت طالبة مصرية بالصف الثالث الثانوي على تناول سم الفئران، في محاولة لإنهاء حياتها قبيل اختبار مادة الكيمياء.

وتلقت الشرطة بلاغًا يفيد بتسمم طالبة ١٨ سنة، وبسؤال والدتها أكدت تناول نجلتها سم فئران لسوء حالتها النفسية بسبب خوفها من امتحان مادة الكيمياء المقرر إجراؤه غدا، ونفت الشبهة الجنائية.