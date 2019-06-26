نهاية مروعة لأب وابنته حاولا الهجرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة

وكالات(صدى):

وثقت صورة مروعة تم التقاطها على الحدود الأمريكية مع المكسيك، لحظة غرق أب سلفادوري وابنته في الماء، خلال محاولتهما الوصول إلى الولايات المتحدة.

وظهرت الفتاة الصغيرة ذات العامين، وهي داخل قميص والدها وذراعها اليمنى حول رقبته وهما مستلقيان بالقرب من الشاطئ.

وقالت وزيرة الخارجية السلفادورية ألكسندرا هيل، إن الحكومة تعمل مع السلطات المكسيكية لإعادة جثثهما، داعية الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى الامتناع عن القيام بذلك.