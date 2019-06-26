ضاحي خلفان: زعامة ” الدواعش ” في قطر وليست سوريا أو العراق

أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق، اليوم الأربعاء، أن زعامة تنظيم ” داعش ” الإرهابي توجد في قطر.

وقال خلفان: ” زعامة الدواعش ليست في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا وإنما في قطر ” .

وأضاف: ” لذلك مهما قُبض على زعيم هنا وزعيم هناك يبقى المحرك للتنظيم زعيم الدواعش القطري ” .

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ ” أبو أسامة المهاجر ” والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

اقرأ أيضًا: