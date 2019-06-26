الإطاحة بـ 45 وافدًا يلعبون ” القمار ” في جدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة مشتركة من شرطة جدة فجر اليوم الأربعاء، من الإطاحة بـ 45 وافدا مارسوا القمار داخل أوكار في أحياء السلامة والفيصلية.

وكانت معلومات وردت للشرطة أكدت وجود عدد من الوافدين داخل منازل في أحياء مختلفة يمارسون القمار في أوقات متأخرة من الليل.

ونجحت الشرطة في التثبت من المعلومات، وتم تحديد مواقع تجمع المشاركين قبل أن تشرع في تطويق أحد المواقع بحي السلامة وبمداهمته تم إيقاف 15 من الجنسية الآسيوية، و30 شخصًا من جنسيات مختلفة بحي الفيصلية.

وتم تسليمهم جميعاً لمراكز الشرطة لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.