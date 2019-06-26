مواطن يناشد أهل الخير للتبرع في عتق رقبة ابنه مقابل 3 مليون

إبراهيم الخزمري(صدى):

ناشد المواطن ” أحمد بن محمد ” والد السجين عيظه بن أحمد الزهراني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وأهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء المساهمة في عتق رقبة ابنه، مقابل دفع دية ثلاثة مليون ريال الذي حددها ذوو القتيل.

وشكا ” والد عيظه ” من ضعف الحيلة وظروفه المادية وعجزه عن دفع الدية التي لا يملكها ولايستطيع توفيرها إلا بمساعدة أصحاب الأيادي البيضاء والتعاطف مع حالته والوقوف معه في هذه المحنة.

وقال العم أحمد بنبرات الحزن لــ ” صدى ” : ” لا أستطيع الوفاء بهذا المبلغ وليس لي معين بعد الله سبحانه إلا أهل الخير والإحسان فإنني أناشد كل المحسنين في الوقوف معي في هذه المحنة ومساعدتي ” .

وأشار إلى وجود حساب خاص بجمع الدية وتمت الموافقة من قبل إماره منطقة مكة المكرمة على فتح حساب موحد لجمع التبرعات.

SA 6080000458608010693874

‎ايبان 458608010693874

وقال: ” بقى من المبلغ قرابة المليونين ونصف، وثقتي بالله كبيرة ثم بأهل الخير الذين لن يألوا جهداً في إعتاق رقبة ابني قبل الموعد المحدد في 30 / 12 / 1440 ” .

ودعا مَن يريد الاستفسار والمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم: 0508726886

الرقم :0507770405

وتحتفظ ” صحيفة صدى ” بجميع بيانات ” والد عيظه ” وصورة من الصك الشرعي، ووسيلة التواصل معه لمن رغب في ذلك .