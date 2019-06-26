كأس العالم للسيدات.. قائدة منتخب أمريكا ترفض ترديد السلام الوطني اعتراضًا على ترامب

ماجد محمد(صدى):

تتعمد قائدة منتخب أمريكا للسيدات، ميجان رابينو، إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك من خلال رفضها ترديد السلام الوطني الأمريكي قبل كل مباراة.

وقادت ميجان رابينو منتخب بلادها إلى دور الثمانية عندما سجلت هدفين من ركلتي جزاء في الفوز بهدفين مقابل هدف على إسبانيا يوم الاثنين.

لكن رغم ثنائيتها إلا أن رابينو تعرضت لانتقادات الرئيس الأمريكي، بسبب موقفها من ترديد السلام الوطني وعدم وضعها يدها على قلبها خلاله مثل باقي اللاعبات اعتراضا على الرئيس ترامب نفسه.

وترفض رابينو ترديد النشيد الوطني أو الركوع أثنائه، احتجاجًا على وحشية الشرطة والتمييز ضد الأقليات في الولايات المتحدة وهو ما يراه ترامب سلوكا غير مناسب من اللاعبة الشهيرة.

وركعت رابينو لأول مرة خلال النشيد الوطني في سبتمبر2016، كإشارة للتضامن مع لاعبي كرة القدم الأمريكية من أصل أفريقي.