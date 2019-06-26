اختفاء غامض لمدير منظمة إيرانية معارضة في تركيا..وتوقعات باختطافه

أنقرة(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن اختفاء مدير منظمة حقوقية ” حملة نشطاء البلوش ” المعارضة للنظام الإيراني، منذ مساء يوم الاثنين في تركيا.

وقالت المنظمة: ” حبيب الله سربازي، اختفى أثره من مساء يوم الاثنين، بطريقة مفاجئة وفي ظروف مريبة وغامضة ولا يعرف مصيره حتى الآن ” .

وأشارت المنظمة الحقوقية الإيرانية إلى أنها أبلغت قوات الشرطة التركية باختفاء مديرها، إلا إن ذلك لم يسفر عن نتائج.

ولفتت إلى أن حبيب الله سربازي، قد تلقى في الأشهر الأخيرة الكثير من التهديدات من قوات الأمن، وخاصة الحرس الثوري الإيراني الذي عادة ما ينفذ عمليات اغتيال أو اعتقال للمعارضين بالخارج خصوصًا مع الدول التي تشترك مع طهران في قمع المعارضين مثل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.