4 أماكن سياحية مميزة للهروب من حر الصيف

أميرة خالد(صدى):

يهرب الكثير من الناس من حر الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المدن، إلى عطلات صيفية في أماكن مميزة ومعتدلة الحرارة.

وكشف موقع السفر ” سكاي سكانر ” عن أفضل الوجهات الصيفية خلال 2019، إذ تتميز باعتدال درجات الحرارة في الشهور الحالية، ومنها:

– بيروت

تُعرف العاصمة اللبناينة بيرون بـ ” باريس الشرق ” ، فهي أكبر مدن لبنان وتتميز بعمارتها العصرية وأماكنها التاريخية والثقافية والفنية من مسارح ومعارض.

– استوكهولم

تُعرف هذه المدينة بـ ” بندقية الشمال ” ، فهي تتميز بطابعها الاسكندنافي الأصيل، وتشتهر بالنظافة وانتشار الأماكن الخضراء بها، فهي من أكثر المدن خضرة في العالم، كما تتمتع بمجموعة مميزة من الجزر والأنهار، بالإضافة إلى أماكنها الأثرية التي تعود للقرن الـ15.

– أديس أبابا

يبتعد البعض عن مدن القارة الإفريقية خلال فصل الصيف، بينما تعد أديس أبابا من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم خلال هذه الفترة، فتمكنك من الحصول على إجازة ممتعة بأسعار قليلة.

ويمكنك التمتع بنزهات المرتفعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالإضافة إلى التجول واستكشاف الكنوز التاريخية، أو مشاهدة المسلات والقلاع الأثرية التي تعود للقرن الـ17 في منطقة تيغري.

– كاتانيا

إيطاليا معروفة بمدنها الرائعة، والتي تقع من ضمنهم مدينة كاتانيا التي تعد أهم المراكز السياحية والتعليمية والاقتصادية في صقلية، إذ تتميز بموقع استثنائي على سفح بركان ” ماونت إتنا “.

ويمكنك خلال هذه الزيارة مشاهدة الصخور البركانية السوداء التي تمثل شاهدًا قويًا على مقاومتها للطبيعة البركانية، كما تجمع بين التاريخ الروماني والإغريقي.