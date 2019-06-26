بعد 3 أعوام.. أحمد حلمي يفاجأ جمهوره بـ ” خيال مآتة “

القاهرة(صدى):

يعود الفنان المصري أحمد حلمي، من جديد إلى السينما من خلال فيلم ” خيال مآتة ” وذلك بعد غياب دام 3 أعوام متواصلة.

وأعلن أحمد حلمي على مفاجأته للجمهور، من خلال عرض 3 بوسترات لفيلمه الجديد ” خيال مآتة ” المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام “.

وظهر ” حلمي ” في بوستر الفيلم وهو يرتدي ” ماسك ” على وجهه بشكل كامل، معلقًا ” خيال مآتة، عيد كبير ” ، لافتًا إلى أن الشخصية التي سيقدمها ستحمل اسم ” زيزو “.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مفاجأة أحمد حلمي، معبرين عن سعادتهم وانتظارهم لعودته القوية، كما هنأه عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، متمنين له التوفيق والنجاح دائمًا.

وعن تفاصيل شخصية أحمد حلمي في ” خيال مآتة ” ، أكد مصدر مقرب منه أنه سيؤدي شخصية ” نصاب ” في العقد الرابع من عمره، إذ يهتم بالأنتيكات ويستخدم عملة معدنية في كل عملية نصب يقوم بها، لافتًا إلى أن الفيلم يدور في فترة الستينيات.

فيلم ” خيال مآتة ” ، بطولة كل من ” أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة ” ، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

ويعد فيلم ” لف ودوران ” هو آخر أعمال أحمد حلمي السينمائية، والذي تم عرضه في عام 2016، والذي شارك خلاله كل من ” دنيا سمير غانم، صابرين، ميمي جمال، جميلة عوض، وإنعام سالوسة “.

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