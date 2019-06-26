بالفيديو.. ريماس منصور تنتقل لمنزلها الجديد بالزغاريد

أميرة خالد(صدى):

انتقلت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور، إلى منزلها الجديد بعد حريق القديم الأيام الماضية.

ووثقت الفنانة لحظة وصولها للمنزل وأطلقت الزغاريد من خلال مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “ ، قائلًة: ” الحمد لله وقعت عقد البيت الجديد “.

ورددت ريماس : ” ما شاء الله، تبارك الله، صار من نصيبي الحمد لله “ ، وطالبت محلات الجبس بالتواصل معها كي تضع خط إنارات مخفية بالمنزل الجديد. وأكدت أنها ستغير الكثير من تصميم المنزل، حيث تدشن حديقة بالمنزل، معربًة عن سعادتها بمنزلها الجديد “.