بالفيديو.. ريماس منصور تنتقل لمنزلها الجديد بالزغاريد
انتقلت الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور، إلى منزلها الجديد بعد حريق القديم الأيام الماضية.
ووثقت الفنانة لحظة وصولها للمنزل وأطلقت الزغاريد من خلال مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “ ، قائلًة: ” الحمد لله وقعت عقد البيت الجديد “.
ورددت ريماس : ” ما شاء الله، تبارك الله، صار من نصيبي الحمد لله “ ، وطالبت محلات الجبس بالتواصل معها كي تضع خط إنارات مخفية بالمنزل الجديد. وأكدت أنها ستغير الكثير من تصميم المنزل، حيث تدشن حديقة بالمنزل، معربًة عن سعادتها بمنزلها الجديد “.
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