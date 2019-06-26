وظائف شاغرة للجنسين في الرياض والمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة بروج العالمية المحدودة التي تعمل في مجال التشييد والبناء وظائف نسائية شاغرة للعمل في الشركة في مدينة الرياض تحت مسمى أخصائي موارد بشرية، وتلك الوظائف موجهة للنساء من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية، أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

وأشترطت أن تكون المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية، أو العلوم الإدارية، أو ما يعادلها، حيث تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 22/10/1440 هجري، ويستمر لغاية 22/11/1440 هجري.

في حين أعلنت شركة دلتا العرب للتجارة والمقاولات والتي تعمل في مجال الصيانة والتشغيل عن توافر وظيفة مالية شاغرة للنساء، وذلك للعمل في الشركة في المدينة المنورة تحت مسمى وظيفي محاسب، وتلك الوظائف موجهة للحاصلات على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية.

كما أعلنت شركة باسونز العربية السعودية والتي تعمل في مجال التشييد والبناء عن وظيفة مالية شاغرة للرجال والنساء، وذلك للعمل في مدينة الرياض تحت مسمى وظيفي محاسب، علماً أن هذه الوظيفة موجهة للرجال والنساء الحاصلين على شهادة البكالوريوس.

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