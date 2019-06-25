التحالف: الدفاع الجوي تعترض وتسقط طائرة مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (1034) من مساء اليوم تمكنت – ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ بلادنا من كل مكروه
نحن قادمون اليك يا ابها والخميس لكي نثبت للجميع وقوفنا مع ربعنا فيها وندعم السياحة فيها ونستفيد من برادها
شهر كامل باذن الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 22423 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم من اراد ببلادنا شرا اللهم اجعل كيده في نحره
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13901 ] نشر منذ 43 دقيقة
مرحبا ااالف بكل زوار جنوبنا😊الله يقويهم وينصرنا على الحوثي واتباعه