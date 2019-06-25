وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان هلال عسير باشر حادث إنقلاب عائله في عقبه سنان بعدد من الفرق الاسعافية .

وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الساعه ١٩:٣٨ مساءً عن حادث انقلاب وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيه اتضح وجود ثلاث وفيات وأربع اصابات جميعها خطيره كلهم من عائله واحدة .

وأضاف الشهري : تم التعامل مع الحالات بمهنيه عاليه وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى المجارده العام وحالتين نقلت عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركه في الحادث .