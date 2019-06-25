وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب بعسير
صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان هلال عسير باشر حادث إنقلاب عائله في عقبه سنان بعدد من الفرق الاسعافية .
وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الساعه ١٩:٣٨ مساءً عن حادث انقلاب وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيه اتضح وجود ثلاث وفيات وأربع اصابات جميعها خطيره كلهم من عائله واحدة .
وأضاف الشهري : تم التعامل مع الحالات بمهنيه عاليه وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى المجارده العام وحالتين نقلت عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركه في الحادث .
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