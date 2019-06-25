بالفيديو.. عضو الكونغرس “ إلهان عمر ” ترقص فى مسيرة للمثليين

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو إلهان عمر أول عضوة مسلمة فى الكورنجرس الأمريكي وهي ترقص فى مسيرة للمثلين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلقت النائبة، ذات الأصول الصومالية، على الصور التي نشرتها في حسابها على “ تويتر ” : “ لقد قضيت وقتا رائعا في الرقص والعناق والاحتفال مع الجميع خلال مسيرة فخر المثليين في نهاية هذا الأسبوع ” ! .

يذكر أن إلهان عضو هي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وتم انتخابها لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس الأمريكي.