أخ يتبرع بأحدى كليتيه لأخيه في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني

طلال الشرهان(صدى):

فضلاً من الله ورحمته إجريت عملية جراحية للمواطن ” بدر معلا الزقروطي الشمري ” في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، بعد تبرع أخيه” فهد” بأحدى كليتيه، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد والمنه.

وقد عبر بهذه المناسبة المريض ” بدر ” وقال فيها ” لايسعني إلأ أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الأمتنان لأخي وقدوتي وساعدي الأيمن ” فهد ” لتبرعه لي بأحدى كليته، شكرا له من أعماق قلبي، تحية ملؤها كل معاني الصداقة والأخوة، تحية من القلب إلى القلب، كلمات الثناء لاتوفيك حقك، شكرا لك على عطائك، عرفان الجميل شيمة الأرواح النبيلة، قد تنسى من شاركك الضحك، ولكن ماتنسى من شاركك البكاء، العرفان جوهر كل فنٍ رائع عظيم، أخي ” فهد ” تبرعك لي بأحد كليتيك عمل إنساني نبيل، لك مني كل الثناء والتقدير ..بعدد قطرات المطر، والوان الزهر، وشذى العطر، على جهودك الثمينة والقيمة، والشكر والعرفان والإمتنان موصولا ؛ لكل من الدكتور: عبدالرحمن التميمي، والدكتور: عبدالرحمن الذيابي… أستشارييّ الجراحة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، الذين قاما بإجراء العملية لنا وتكللت بالنجاح ولله الحمد، ولا يفوتني أن أشكر جميع الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وفنيينٌ وإدارئيينٌ على جهودهم التي تشكر وتذكر،وذلك خلال مكوثنا بالمستشفى وإقامتنا فيه، لقد وجدنا العناية والرعاية من الجميع، وإن دلّ هذا فإنما يدل على متابعة معالي وزير الصحة الدكتور؛ توفيق الربيعة ..

المستشفيات الحكومية والخاصة، وبإشراف مباشر من مدير عام الخدمات الطبية بالحرس الوطني الدكتور؛ بندر القناوي، وبتوجيهات من سيدي وزير الحرس الوطني الأمير؛ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وفقه الله وسدده.

وقد رفع قريب المريض المواطن فهيد بن جابر بن سلطان الشرهان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، يحفظه الله ويرعاه، الشكر والعرفان والامتنان على دعمه اللامحدود للقطاع الصحي الذي نضاهي به الدول المتقدمة في المجال الطبي والصحي ونفتخر بوجود أطباء أكفاء سعوديين وممرضين بارعين وفنيين وإدارئيين في جميع مدن ومحافظات المملكة،من مستشفيات حكومية وخاصة، في سبيل خدمة المواطن والمقيم، والشكر والعرفان موصول لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، على متابعته المستمرة وتوجيهاته المسددةّ في خدمة من يحتاج الى العناية والرعاية من مواطنين ومقيمين في جميع أنحاء المعمورة..” ،وحفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.. ” ، كما ناشد قريبهما فهيد الشرهان المسؤولين في وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرص الوطني بالرياض بمتابعة حالتهما التي تستدعي الرعاية والأطمئنان على صحتهما في الفترة الحالية والمستقبلية.