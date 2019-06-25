تعيين ” ستيفاني غريشام ” متحدثة باسم البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تعيين الناطفة باسم سيدة أمريكا الأولى ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض خلفًا لسارة ساندرز.
ونشرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، قرار تعيين ” غريشام ” كمتحدثة باسم البيت الأبيض بجانب منصبها مكديرة إعلامية لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.
وقالت ” ميلانيا ” في تغريدة لها: ” يسرّني أن أعلن أن سيتفاني غريشام التي تعمل معنا منذ 2015، ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية، فهي الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد “.
وستغادر ” سارة ساندرز ” منصبها نهاية يونيو الجاري، إذ تعرضت إلى موجة انتقادات حادة؛ لقلّة إحاطاتها للصحافيين المكلّفين بتغطية أخبار البيت الأبيض.
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