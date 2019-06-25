تعيين ” ستيفاني غريشام ” متحدثة باسم البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تعيين الناطفة باسم سيدة أمريكا الأولى ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض خلفًا لسارة ساندرز.

ونشرت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، قرار تعيين ” غريشام ” كمتحدثة باسم البيت الأبيض بجانب منصبها مكديرة إعلامية لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وقالت ” ميلانيا ” في تغريدة لها: ” يسرّني أن أعلن أن سيتفاني غريشام التي تعمل معنا منذ 2015، ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية، فهي الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد “.

وستغادر ” سارة ساندرز ” منصبها نهاية يونيو الجاري، إذ تعرضت إلى موجة انتقادات حادة؛ لقلّة إحاطاتها للصحافيين المكلّفين بتغطية أخبار البيت الأبيض.

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